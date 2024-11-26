12 Dev Adam'ın FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantilemesinin ardından 7 ülke daha turnuvaya katılma bileti elde etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı iki takım arasındaki oynanan ilk maça oranla daha zorlu geçen mücadelede 81-76 mağlup etmeyi başardı. Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılan A Milli takım 7 puan toplayarak EuroBasket'e2025'e katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin grubunda katılmayı garantileyen bir diğer takım ise İtalya oldu.

A Grubu'nda 7'şer puanlı Slovenya ve İsrail, C grubunda 6 puanlı İspanya, G Grubunda 8 puanla lider durumda bulunan Sırbistan ve H Grubu'nda 7 puanlı Litvanya şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

D ve F gruplarında ise turnuvaya katılımı kesinlik kazanan ülke bulunmuyor.

24 takımla gerçekleştirilecek turnuvaya C Grubu'ndan Letonya, E Grubu'ndan Güney Kıbrıs, G Grubu'ndan Finlandiya ve H Grubu'ndan Polonya ev sahibi sıfatıyla doğrudan katılacak.