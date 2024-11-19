Hidayet Türkoğlu: Grubun şu an lideri olarak...

Türkiye Milli Basketbol Takımı, Cuma günü saat 20.30'da Macaristan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu açıklamalarında, "Kadın Milli Basketbol Takımı'mızı 7 ve 10 Kasım'da gösterdiği başarılardan dolayı kutluyorum. Grubun şu an lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda avantaj kazandık." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası için, "Macaristan ile iki maçımız var, heyecanlıyız. Bu tip maçlar bizim basketbola bakış açımızı ve motivasyonumuzu her zaman farklı noktalara getirmiştir. İnşallah iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerimizi en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz." dedi.