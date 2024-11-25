2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
12 Dev Adam, Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanan mücadeleden 76 - 81 galip ayrıldı.
B Grubu'ndaki 4. maçında 3. galibiyetini alan Türkiye bu sonuçla, 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
SON 15 ŞAMPİYONAYA VİZE ALDIK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı.
Türkiye, Macaristan'ı yenerek üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alma başarısını elde etti.
EN İYİ DERECE GÜMÜŞ MADALYA
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.
SALON: Savaria Arena
HAKEMLER: Boris Krejic, Aleksandar Glisic, Martin Vulic
MACARİSTAN: Keller 10, Hanga 9, Vojcoda 14, Varadi 2, Benle 2, Goloman 16, Lukacs 4, Perl 14, Filipovity 5
TÜRKİYE: Şehmus Hazer 10, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman 33, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, David Sarper Mutaf, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 7, Ömer Faruk Yurtseven 22
1. çeyrek sonucu: Macaristan 14-21 Türkiye
2. çeyrek sonucu: Macaristan 31- 40 Türkiye
3. çeyrek sonucu: Macaristan 54 - 54 Türkiye
4 çeyrek sonucu: Macaristan 76 - 81 Türkiye