NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 122-115'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

LEBRON JAMES'TEN TRIPLE DOUBLE

Los Angeles Lakers konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 119-101'lik skorla yendi. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James 16 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double, Anthony Davis de 19 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren San Antonio'da ise Victor Wembanyama 20 sayı, Harrison Barnes 19 sayı ve Julian Champagnie de 18 sayı ile maçı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Indiana Pacers: 121 - Portland Trail Blazers: 114

Cleveland Cavaliers: 124 - Atlanta Hawks: 135

Philadelphia 76ers: 115 - Houston Rockets: 122

Charlotte Hornets: 94 - Miami Heat: 98

Orlando Magic: 133 - Chicago Bulls: 119

Washington Wizards: 96 - Los Angeles Clippers: 121

Dallas Mavericks: 129 - New York Knicks: 114

Memphis Grizzlies: 131 - Detroit Pistons: 111

New Orleans Pelicans: 93 - Toronto Raptors: 119

Minnesota Timberwolves: 104 - Sacramento Kings: 115

San Antonio Spurs: 101 - Los Angeles Lakers: 119

Phoenix Suns: 117 - Brooklyn Nets: 127

Utah Jazz: 103 - Denver Nuggets: 122

Golden State Warriors: 101 - Oklahoma City Thunder: 105