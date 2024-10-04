THY Avrupa Ligi'de (EuroLeague) heyecan başladı.
Ligin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip ilk maçından zaferle ayrılmayı hedefliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: F.Bahçe Beko 17-13 Olympiakos
2. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 19-13 Olympiakos
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FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlıyor.