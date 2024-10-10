Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) ikinci haftası Türk derbisine konu oldu. Avrupa'daki iki temsilcimiz olan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip 83-78 kazandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2024- 22:34 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024- 22:36