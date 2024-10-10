Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberi: Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) ikinci haftası Türk derbisine konu oldu. Avrupa'daki iki temsilcimiz olan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip 83-78 kazandı. İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2024- 22:34 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024- 22:36
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynana karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-83 kazandı.
ÇEYREK SKORLARI:
1. periyot: Anadolu Efes 21-27 Fenerbahçe Beko
2. periyot: Anadolu Efes 37-46 Fenerbahçe Beko
3. periyot: Anadolu Efes 51-60 Fenerbahçe Beko