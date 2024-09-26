Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'dan alındı!
Son dakika spor haberi: Basketbol EuroCup'ta Beşiktaş Fibabanka ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında oynanaması gereken müsabakar Belgrad'a alındı. İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2024- 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024- 16:54
EuroCup, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda alındığını açıkladı.
Kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi.
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