Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu!

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya dönüyor.
Adı transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de anılan Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaşmaya vardı.
Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcuyla anlaşma sağladıklarını duyurdu.
CEDİ OSMAN'IN KARİYERİ
Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.
NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.