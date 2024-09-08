Spor dünyasının acı kaybı | İlkan Karaman hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Milli Takım ve bir dönem Beşiktaş ile Fenerbahçe'de de oynayan, son olarak Çayırova Belediyesi'nde forma giyen basketbolcu İlkan Karaman, bir aracın kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024- 12:08