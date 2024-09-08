Spor dünyasının acı kaybı... Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Karaman'ın, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.
TBF'DEN TAZİYE MESAJI:
Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/lRnmYbNuap— TBF (@TBF) September 8, 2024
BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI:
Vefat ve Başsağlığı 2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK pic.twitter.com/ppPx9PItGe— Beşiktaş Fibabanka (@BJK_Basketbol) September 8, 2024
F.BAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI:
2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 8, 2024
G.SARAY'DAN TAZİYE MESAJI:
Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan'da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan… pic.twitter.com/bKTWcUzv0Z— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) September 8, 2024
ANADOLU EFES'TEN TAZİYE MESAJI:
Geçmişte altyapımızda oynayan Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz. pic.twitter.com/if5jh81xfs— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 8, 2024
İLKAN KARAMAN KİMDİR?
1990 doğumlu olan Karaman TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi, defalarca milli oldu.