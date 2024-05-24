THY EuroLeage'de Final Four'da Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi rakibini 87 - 76 mağlup ederek finalde Panathinaikos'un rakibi oldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague Final-Four'da son şampiyon Real Madrid, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finalde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı.

İlk 2 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 6-5'lik üstünlüğüyle geçilirken, Real Madrid üst üste 3 kez üç sayılık atışta isabet bularak skoru 14-6'ya getirdi.

Son 4 dakikaya 19-10'luk Real Madrid üstünlüğüyle girilirken, İspanyol ekibi ilk çeyreğin kalan bölümünde potasında sayı görmeyerek bu periyodu 28-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılarla farkı daha da açan Real Madrid, son 4 dakikaya 23 sayılık farkla girdi: 47-24.

Son bölümde Yunanistan ekibi farkı az da olsa eritirken, ilk yarı İspanyol ekibinin 56-37'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos daha etkili olan taraftı. Kırmızı-beyazlı ekip savunmada rakibine ilk 4 dakika sayı şansı vermezken farkı da 13 sayıya indirdi: 56-43.

Kalan süre iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçerken, taraflar son çeyreğe 71-58'lik skorla girdi.

Yunanistan ekibi son periyoda da baskılı başladı. Kırmızı-beyazlılar dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a indirdi: 76-67.

Son 1 dakikaya girilirken Olympiakos'un üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı yeniden yükseltti: 87-73.

İspanyol temsilcisi Real Madrid müsabakadan 87-76 galip ayrılarak finale yükseldi. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye)

Real Madrid: Campazzo, Hezonja, Tavares, Ndiaye, Musa, Causeur, Fernandez, Abalde, Rodriguez, Poirier, Yabusele (Llull)

Olympiakos: Walkup, Canaan, Fall, Papanikolaou, Peters, Williams-Goss, Wright, Petrusev, Milutinov, McKissic (Larentzakis, Mitrou-Long)

1. Periyot: 28-10

Devre: 56-37

3. Periyot: 71-58