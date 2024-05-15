Sevgi Uzun WNBA’de forma giyecek!

WNBA ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun ile yoluna devam etme kararı aldı. 26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek. Aynı zamanda Uzun, Nevriye Yılmaz'ın ardından WNBA'de boy gösteren ikinci Türk oyuncu olacak. WNBA'de 2024 sezonu 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

HİDAYET TÜRKOĞLU: MİLLİ OYUNCUMUZ İLE GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili olarak, "2003'ten sonra ilk kez bir Milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Kadınlar EuroLeague de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi'nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu. Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Türk kadını ve Türk sporcularını Amerika'da temsil edeceği için milli oyuncumuzla gurur duyuyoruz. Sevgi ile devam eden WNBA'de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur" diye konuştu.

SEVGİ UZUN: TÜRK BASKETBOLUNU TEMSİL EDECEK OLMAKTAN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM

Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Sevgi Uzun ise "Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk Basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim" şeklinde konuştu.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.