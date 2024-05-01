THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında AS Monaco'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile AS Monaco kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko 19-21 AS Monaco (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 47-40 AS Monaco (İkinci çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 47-40 AS Monaco (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 1 Mayıs Çarşamba günü günü saat 20:45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.