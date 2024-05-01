THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile AS Monaco kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe Beko 19-21 AS Monaco (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 47-40 AS Monaco (İkinci çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 47-40 AS Monaco (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 1 Mayıs Çarşamba günü günü saat 20:45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.