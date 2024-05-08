THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Play-off çeyrek final serisi son maçı Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Monaco 15-13 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka S Sport ekranlarından yayınlanıyor.