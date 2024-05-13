Fenerbahçe 92-90 Onvo Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ligin son maçını F.Bahçe kazandı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son haftasında Fenerbahçe, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 92-90 mağlup ederek play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece ise bu sonuçla play-off bileti fırsatını kaçırdı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 20:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024- 20:35