THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, evinde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlıyor. Anadolu Efes'in, Play-Inde'ki ilk maçında İtalyan ekibini konuk ettiği bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Play-Inde'ki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor.

Bu mücadelede lacivert-beyazlılar için hayati önem taşıyor.

Anadolu Efes, bu maçı kazanması halinde Cuma akşamı Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle bir Play-In maçına daha çıkacak. Temsilcimiz, deplasmanda oynayacağı bu maçı da kazandığı takdirde Playoff biletini alacak. Playofflara kalınması halinde ise Anadolu Efes'in rakibi, normal sezon lideri Real Madrid olacak.

Anadolu Efes, evinde Virtus Bologna'ya mağlup olduğu takdirde ise EuroLeague'e bu sezonluk veda edecek.

CANLI SKOR

1. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 17-10 Virtus Bologna

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ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.