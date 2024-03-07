THY Avrupa Ligi (EuroLeague) 28. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'le kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. çeyrek: R. Madrid 15-20 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: R. Madrid 33-43 F.Bahçe Beko
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REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Fenerbahçe Beko arasında Wizink Center'da oynanacak müsabaka saat 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.