Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 90-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Porto'da 27 sayıyla Cleveland Melvin oldu. Bahçeşehir Koleji'nde ise Axel Bouteille 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Porto, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Serinin ikinci ve son maçı 13 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

SALON: Dragao Arena

HAKEMLER: Nicolas Maestre, Edgard Ceccarelli, Javier Torres Sanchez

PORTO: Barber 16, Fayne 6, Harrison 19, Melvin 27, Omlid 6, Camacho de Sa, Cardoso, Guerreiro, Kloof 12, Monteiro, Queiroz 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 16, Bouteille 18, Boutsiele 15, Berkay Candan, Taylor 12, Egehan Arna 5, Cavanaugh 14, Egemen Güven, Kell, Scrubb

1'İNCİ PERİYOT: 23-15

DEVRE: 42-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

5 FAUL: Kloof (Porto)