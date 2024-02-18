Erkekler ING Basketbol Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı final karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Erkekler ING Basketbol Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı final karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da başladı. Karşılaşma TRT Sport Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 20- 26 Fenerbahçe Beko

2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 35 - 42 Fenerbahçe Beko

3.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 49 - 63 Fenerbahçe Beko

4.Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 55 - 63 Fenerbahçe Beko

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ANADOLU EFES 12 FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ KUPA KALDIRDI

Anadolu Efes çeyrek finalde Manisa BB'yi yarı finalde ise Pınar Karşıyaka'yı devirerek finale yükselmişti. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Aliağa Petkim'i saf dışı bıraktı. Yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i devirerek final oynama hakkını elde etti. Anadolu Efes'in bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunuyor. Kanarya ise bu dev kupayı 7 defa müzesine taşımayı başardı.