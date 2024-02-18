Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş Kadın Basketbol maçı 18 Şubat Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.