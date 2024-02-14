ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-76 yendi.
Bursa Uludağ Basketbol 89-76 Hatay Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursa sahasında kazandı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 89-76 kazandı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 16:02
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Erhan Gürsel, Ömer Sarı, Almina Kocabaş
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13, Sena Işık
1. Periyot: 31-11
Devre: 53-32
3. Periyot: 68-57
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