FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında Galatasaray Ekmas deplasmanda Derthona Basket ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 70-71 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Ekmas, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Derthona Basket'i 71-70 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-kırmızılarda 23 sayıyla Klemen Prepelic oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, seride 1-0 öne geçerek ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Serinin ikinci maçı 9 Ocak Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

SALON: Pala Ferraris

HAKEMLER: Martins Kozlovskis (Letonya), Marius Ciulin (Romanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

DERTHONA BASKET: Baldasso 16, Obasohan 8, Severini 11, Weems 11, Noua 4, Radosevic 10, Ross 6, Strautins 4, Zerini, Thomas, Candi

GALATASARAY EKMAS: Sadık Emir Kabaca 5, Göksenin Köksal 2, McCormack 16, Prepelic 23, Radebaugh 4, Halilovic 6, Walden 6, Yeboah 2, Bost 7

1'İNCİ PERİYOT: 22-20

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-49

5 FAUL: Ross (Derthona Basket), Walden (Galatasaray Ekmas)