İşte NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'in sezon içi turnuvasında 2 maç oynandı. Milwaukee Bucks, sahasında New York Knicks'i 146-122 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi. Turnuvadaki diğer çeyrek final mücadelesinde Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 106-103 yenerek son yarı final biletinin sahibi oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2023- 09:57