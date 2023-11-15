Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Beşiktaş, 7. hafta maçında Lions ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Emlakjet'in sahasında yapılacak mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak ediliyor. Peki Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman? BJK - Lions maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlacak?

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada giren Beşiktaş Emlakjet'in maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - LİONS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Emlakjet - Lions maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.