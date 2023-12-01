Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Kızılyıldız - Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 1 Aralık Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti. Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 812. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 812. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 564. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.