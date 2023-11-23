THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ TEL AVİV - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Barcelona maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:05'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.