THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panathinaikos ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Valencia maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:15'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.