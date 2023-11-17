Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 82-80 yendi.

Bu sonuçla Bursaspor, 5'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 5'inci kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

GALATASARAY: Walden 15, Muhaymin Mustafa 2, Radebaugh 10, Sadık Emir Kabaca 15, Martin 8, İsmet Akpınar 9, Halilovic 5, Yeboah, Buğrahan Tuncer 10, Göksenin Köksal 6

BURSASPOR: Young 8, Michineau 9, Sarper David Mutaf 8, Brown 6, Hamilton 20, Floyd 23, Ömer Utku Al 4, Enes Berkay Taşkıran, Semih Erden 2, Metin Türen 2

1'İNCİ PERİYOT: 11-11

DEVRE: 35-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56