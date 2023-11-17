Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
NBA'deki Jayden Oosterwolde olayına flaş ceza!
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz günlerde NBA'de flaş bir olay gerçekleşti. Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmada tansiyon yükseldi. Bu mücadeledeki gerçekleşen olaylar akıllara Trendyol Süper Lig'deki Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını getirdi. Karılaşmada kavgaya dahil olan oyuncuya ceza verdildi. İşte detaylar...
Bu mücadeleden Kanarya 0-0'lık sonuçla berabere ayrıldı.
Karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurmuştu.