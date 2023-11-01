FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hapoel Jerusalem'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hapoel Jerusalem - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hapoel Jerusalem - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAPOEL JERUSALEM - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hapoel Jerusalem - Galatasaray basketbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.