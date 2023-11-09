THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Zalgiris'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Anadolu Efes, Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Zalgiris maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.