NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Bucks, deplasmanda Raptors'ı 16 sayı farkla geçti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Böylece, Bucks sakat olan yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda da galibiyete ulaşmış oldu. Raptors'ta Scottie Barnes'in 29 sayısı ise mağlubiyete engel olamadı.

KINGS'TEN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET, LEBRON JAMES'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 125-110 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Kings'te maçın en skorer oyuncusu Domantas Sabonis, 29 sayı, 16 ribaunt, 7 asist ile galibiyette önemli rol oynadı. Kings'te De'Aaron Fox, 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Kevin Huerter 28 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ile oynadı.

Lakers'ta ise LeBron James ve D'Angelo Russell'ın 28'er sayı kaydetmesi mağlubiyeti engellemedi.

LeBron James, maçta 28 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla oynayarak bu sezonundaki ilk "triple-double"nı yaptı. Başarılı oyuncu, böylece Jason Kidd'le paylaştığı NBA tarihindeki en fazla triple-double yapan oyuncu sıralamasında beşinci sıranın tek başına sahibi oldu.

MITCHELL'DEN 34 SAYI

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile galibiyette önemli rol oynarken takım arkadaşı Evan Mobley ise 21 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 117-130

Atlanta Hawks-New York Knicks: 114-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-117

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 112-128

Chicago Bulls-Orlando Magic: 94-96

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 133-115

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 110-125

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 95-109