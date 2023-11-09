Anadolu Efes, THY Euroleague'de heyecan 7. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Anadolu Efes, Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Zalgiris maçı saat 20:30'da başladı ve S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 13-14 ZALGIRIS KAUNAS | 1. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 33-23 ZALGIRIS KAUNAS | 2. PERİYOT OYNANIYOR