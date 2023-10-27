Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 5. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bayern Münih ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 27 Ekim Cuma günü saat 21.30'da S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.