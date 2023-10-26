THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. periyot sonucu: Olympiakos 17-14 Anadolu Efes
2. periyot sonucu: Olympiakos 33-25 Anadolu Efes
3. periyot sonucu: Olympiakos 61-43 Anadolu Efes
4. periyot oynanıyor: Olympiakos 75-57 Anadolu Efes