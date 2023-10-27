THY EuroLeague'in 5. haftasında Bayern Münih ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 27 Ekim Cuma günü saat 21.30'da S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanıyor..
CANLI SKOR:
1. periyot skoru: Bayern Münih 20-19 Fenerbahçe Beko
2. periyot skoru: Bayern Münih 38-41 Fenerbahçe Beko
3. periyot skoru: Bayern Münih 47-55 Fenerbahçe Beko
4. periyot oynanıyor: Bayern Münih 67-76 Fenerbahçe Beko