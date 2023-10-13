Klay Thompson'ın sözleşme detayı belli oldu

Son dakika spor haberleri: Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın sözleşme detayları belli oldu. Thompson'ın mevcut sözleşmesinin son yılında olması, kontratının uzatılmasıyla ilgili tartışmaları da alevlendirmişti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 13:19