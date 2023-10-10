EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ve Prometei kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Prometei ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PROMETEI BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Prometei basketbol maçı 10 Ekim Salı günü saat 20:00'de TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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