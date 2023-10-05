Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i saat 19.00'da ağırlayacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Reeder Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Dağıstanlı)
7 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
8 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Menteşe)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
9 Ekim Pazartesi:
20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)