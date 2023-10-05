Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

İki takım, Avrupa Ligi'nde daha önce 22 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini sarı-lacivertliler, 7'sini ise Milano ekibi kazandı. Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.