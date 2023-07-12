Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U20 Milli Takımı'mız, Karadağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE U20 - KARADAĞ U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
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