Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U20 ve Belçika U20 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U20 Milli Takımı'mız, Belçika ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U20 - BELÇİKA U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U20 - Belçika U20 maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.