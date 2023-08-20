FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri finalinde A Milli Basketbol Takımı'mız, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 12 Dev Adam 71-84 kaybetti ve olimpiyat elemelerine katılım hakkını elde edemedi.

A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan'la karşılaştı.

Hırvatistan, mücadelenin ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlarken devreye 48-29'luk üstünlükle girdi.

Türkiye,üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı azaltırken çeyreği Hırvatistan 55-69 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü sürdüren Hırvatistan, sahadan 84-71 galip ayrılarak FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım, elemelere katılım şansını kaybetti.

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleleri'nde C Grubu'nda yer alan Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşmıştı. Milli takım gruptaki 3 maçını da kazanarak yarı finale yükselmiş ve İsveç'le eşleşmişti.

Millier, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelirken sahadan 105 - 84 galip ayrılıp adını finale yazdırmıştı.

D Grubu'nda yer alan Hırvatistan ise grubunu lider tamamlayıp yarı finalde Ukrayna'yı mağlup etmişti.

PERİYOT SONUÇLARI:

1.Çeyrek: Türkiye 14-24 Hırvatistan

2.Çeyrek: Türkiye 29 - 48 Hırvatistan

3. Çeyrek: Türkiye 55 - 66 Hırvatistan

4. Çeyrek: Türkiye 71 - 84 Hırvatistan