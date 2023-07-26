Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U18 ve Litvanya U18 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye U18 - Litvanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2023- 12:50