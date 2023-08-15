Türkiye - Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

Türkiye - Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Ukrayna'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 16:50