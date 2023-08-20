FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri final maçında A Milli Basketbol Takımı'mız ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: Türkiye 14-24 Hırvatistan
2. çeyrek: Türkiye 29-48 Hırvatistan
3. çeyrek: Türkiye 55-66 Hırvatistan
4. çeyrek oynanıyor: Türkiye 68-82 Hırvatistan
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Türkiye - Hırvatistan maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de başladı ve TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.