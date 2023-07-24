Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U18 Milli Takımı'mız, Almanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE U18 - ALMANYA U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye U18 - Almanya U18 maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 16:30'da FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.