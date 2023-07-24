Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U18 ve Almanya U18 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U18 Milli Takımı'mız, Almanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U18 - ALMANYA U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U18 - Almanya U18 maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 16:30'da FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.