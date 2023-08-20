Türkiye - Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız ve Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Basketbol Takımı'mız ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hırvatistan maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

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