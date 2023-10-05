Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 1. hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 1. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Anadolu Efes maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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