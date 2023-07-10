Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurobasket

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U20 ve İtalya U20 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 09:50