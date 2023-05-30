Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray Nef ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Galatasaray ile Türk Telekom basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Türk Telekom basketbol maçı 30 Mayıs Salı günü saat 18:00'de beIN SPORTS HABER'de canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE